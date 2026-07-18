قوى الامن: توقيف مواطن بجرم نصب واحتيال في مجال صيانة الألومنيوم
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18 July 2026
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50 mins ago
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source: tayyar.org
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
"بتاريخ 16-7-2026 أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان المدعو:
– ع. ف. (مواليد 1989، لبناني) بجرم نصب واحتيال وسرقة
وهو عامل صيانة ألمنيوم، يقوم بقبض أموال من الزبائن بهدف الصيانة، ثمّ يعمد إلى صرفها في مجال البورصة، من دون أداء الأعمال التي تعهّدها من أصحاب الأموال، ومن دون إعادتها إليهم.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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