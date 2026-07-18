اتهم نائب سنّي حضر الجلسة التشريعية، نواب القوات اللبنانية بالكذب لكونهم طيّروا نصاب الجلسة لحسابات سياسية وانتخابية والتذرع بالخلاف السني – السني، كما اتهم بعض النواب السنة لاسيما نائب شمالي بـ"المنافقين" لأنهم يقولون ما لا يفعلون. كما يكشف أن أحد المحامين السنة المدافعين عن حقوق الإسلاميين، اتصل بأحد نواب السنة في الشمال لتبرير موقف ”القوات" بالإنسحاب من الجلسة.