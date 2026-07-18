أوضحَت مصادر نيابية في حزب القوات اللبنانية أن موقف كتلة الجمهورية القوية في الجلسة التشريعية ينسجم مع جهود التوافق وليس الإنقسام السياسي والطائفي في ظل وجود انقسام كبير بين تكتلين داخل الطائفة السنية: الإعتدال والتوافق الوطني ولن نساهم في هذا الإنقسام، وما صدر عن بعض نواب السنّة بعد الجلسة فيه تظلُّم.وكشفت المصادر أن النائب جورج عدوان اقترح على رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الجلسة التشريعية وبعدها فصل قانون العفو عن قانون الإعدام لتفادي الربط بينهما ونسف التسوية، أي مناقشة العفو والتصويت عليه ثم الإنتقال الى الإعدام، لكن بري لم يتجاوب. وأوضحت المصادر أن القوات ترفض إقرار القانون بهذه الصيغة التي تضرب سلم العقوبات ومساواة الجرائم، مثل تخفيض عقوبة الإعدام الى سجن مؤبد ما يستوجب حينها تخفيض مختلف الجرائم الأخرى ما سيؤدي لاستسهال الجريمة في نهاية المطاف.