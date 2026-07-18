يشير نائب شمالي الى أنه لم يقَع مثل غيره في حبائل "الأمير السعودي الوهمي "أبو عمر"، رغم محاولته التواصل معي. ويوضح أن "أبو عمر السنكري" شخص مسكين كان يديره الشيخ خلدون عريمط لأسباب مالية بحتة وسقط في فخّه عشرات الشخصيات النيابية والسياسية والمالية. وتساءل النائب كيف أن هؤلاء لم يحاولوا إبلاغ السفارة السعودية في لبنان للاستفسار عن هذا الشخص قبل التواصل معه!.