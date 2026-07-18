تمر جبهة الجنوب بمرحلة خطرة ومعقدة كمن ينتظر المجهول. فمع سريان وقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى قراهم، حاول العدو التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، ومع فشل محاولاته، استمرت الخروقات في مختلف قرى الجنوب، لتتصاعد في الأيام الأخيرة، ولا سيما عبر عمليات تفجير المنازل التي تُسمع أصداؤها في مختلف أنحاء الجنوب بسبب شدتها. ولعل تفجير مجدل زون كان من أبرز هذه العمليات وأضخمها.تأتي هذه الخروقات، على خطورتها، في ظل التزام حزب الله من جانبه بوقف إطلاق النار، وهنا تكمن الإشكالية.ففي كل اتفاق لوقف النار، يظهر مشهد التزام الحزب مقابل خروقات اسرائيل، بما يعكس، بحسب اوساط سياسية "صورة تفوق ميداني للعدو وإظهار المقاومة في موقع الضعف، إلا أن هذا المشهد قد لا يعكس بالضرورة حقيقة الموقف على الأرض".وبحسب هذه الاوساط التي تدور في فلك "الحزب"، "تتحمل المسؤولية عن ترك هذا الفراغ، الذي قد يصبح خطيرًا، الجهات السياسية والإعلامية المحسوبة على الحزب، بعدما تُرك الناس أمام سيل من التحليلات والأخبار غير المؤكدة من مختلف الجهات، بل إن تضارب تصريحات بعض المسؤولين السياسيين يزيد من حالة الضبابية، ويفتح الباب أمام الشائعات والتأويلات. فبينما يصرّح مسؤول في الحزب بأن المقاومة دخلت الحرب مستندة إلى إيران، يعلن نسؤول آخر، أنه لن يترك إيران تواجه مصيرها منفردة".وبين التلويح بالرد دفاعاً عن إيران، وهي النقطة التي يستخدمها خصوم حزب الله لاتهامه بأنه جرّ لبنان إلى الحرب خدمةً لطهران، وبين الصمت حيال خروقات العدو المتكررة والكبيرة، يصبح المشهد أكثر تعقيدًا وصعوبة في تفسيره.وتقرّ مصادر مطلعة بوجود ضعف في الأداء السياسي والإعلامي للفريق المحسوب على حزب الله، ما يثير تساؤلات حول أسباب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية مقابل غياب الرد.وبحسب هذه المصادر، بات لبنان جزءًا لا يتجزأ من مسار الصراع الإقليمي، وأي محاولة لفصل الساحة اللبنانية عن باقي الجبهات قد لا تكون قابلة للنجاح، خصوصًا أن الهدف الإسرائيلي، وفق هذا الطرح، هو عزل لبنان والاستفراد به، كما يظهر من خلال ما يُعرف بـ"الإطار". وعليه، فإن أي مواجهة عسكرية غير منسقة مع إيران وباقي الحلفاء، ولا سيما أنصار الله، قد تكون، وفق قراءة هذه المصادر مواجهة في توقيت غير مناسب، إذا ما أُخذ في الاعتبار التفوق الإسرائيلي في القدرة التدميرية وكثافة النيران.وفي هذا السياق، يرى أصحاب هذا الطرح أن وحدة الجبهة مع إيران باتت ضرورة لعبور المرحلة الحالية، وأن سياسة الصبر المعتمدة حاليًا قد تكون خيارًا محسوبًا، حتى لو جرى تفسيرها على أنها ضعف، في ظل غياب خطاب سياسي وإعلامي قادر على شرح المعطيات الفعلية.وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت إيران لهجمات متكررة ردّت عليها باستهداف مواقع وقواعد أميركية في الخليج والأردن. وتشير معلومات متداولة إلى أن إيران قد تنتقل من الرد على الاعتداءات إلى استراتيجية هجومية أوسع تشمل مختلف الجبهات، بما في ذلك احتمال التصعيد في مضيق هرمز، والتنسيق مع أنصار الله بشأن مضيق باب المندب، وإعادة طرح معادلة "جنوب لبنان مقابل شمال فلسطين"، وربما توسيع نطاق الاستهداف ليطال مواقع أكثر حيوية في العمق الإسرائيلي.وقد يعيد ذلك الحزب إلى ساحة المواجهة، وفق هذا السيناريو، مع امتلاكه قدرات جديدة على مستوى الجاهزية والتسليح، على غرار التطور في استخدام الطائرات المسيّرة المعتمدة على تقنيات متقدمة. على أن كل ذلك ينتظر اتضاح الصورة في شكل عملي في القادم من الأيام.