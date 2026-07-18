أعلنت قيادة الجيش عن استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور.وأوضحت أنه تجري المتابعة لكشف تفاصيل الحادثة.