تشير أوساط سياسية معنية أن التواصل مقطوع كلياً بين مرجع رئاسي وبين حـزب سياسي معني منذ الإعلان عن توقيع اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي في واشنطن.وتلفت الى أنه حتى المستشارين والوسطاء بين الطرفين أطفأوا محركاتهم.وتكشف الأوساط أنه تم الإتفاق بين الطرفين على سلسلة إتصالات ولقاءات وخطوات تمهد الطريق لزيارة وازنة الى المرجع الرئاسي لكن كل شيئ تجمد في ليلة 26 حزيران.