مجموعة "النهار" اطلقت أول مراسل صحافي بالذكاء الاصطناعي
-
18 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
اطلقت مجموعة "النهار" الإعلامية، اول مراسل صحافي بالذكاء الاصطناعي باسم "نهار".
واوضحت المجموعة، ان " المراسل "نهار" ليس صحافياً بديلاً، ولا مشروعاً لاستبدال الإنسان بالآلة، بل يعمل جنباً إلى جنب مع زملائه الصحافيين".
وقالت رئيسة تحرير مجموعة "النهار" الإعلامية نايلة تويني: "إن الابتكار كان دائماً جزءاً من هويّة المؤسسة، ومع إطلاق "نهار"، نؤكد أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً من الصحافي، بل شريك يعزّز قدراته ويفتح أمامه آفاقاً جديدة للإبداع والإنتاج".
واشارت الى ان "مستقبل الصحافة سيكون لمن ينجح في الجمع بين التكنولوجيا والإنسان، ونحن اخترنا أن نكون في مقدمة هذا التحوّل".
واستذكرت "رؤية جبران تويني التي تشكّل دفعاً لهذا المسار، وهو الذي آمن بأن إدخال التكنولوجيا في الصحافة أولوية وسعى إلى تدريب الصحافيين وتحديث أدوات العمل".
واكدت "مواصلة الاستثمار في الإنسان وفي التكنولوجيا، إيماننا بأن الصحافة ستبقى قائمة على المصداقية، والتحقق، والمسؤولية، مهما تطورت الأدوات".
-
Just in
-
15 :30
السلطة القضائية الإيرانية: تنفيذ حكم الإعدام بمواطن أدين بقتل رجل أمن خلال احتجاجات عام 2022
-
14 :43
خاص - مصير جبهة الجنوب ضبابي.. وترجيحات متضاربة حول سلوك "الحزب"! تتمة
-
14 :26
بطولة آسيا للاناث (تحت ال18 سنة) في كرة السلة - لبنان الى المباراة النهائية... وفوزه يؤهله الى المستوى"أ" تتمة
-
14 :16
الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور تتمة
-
14 :15
كواليس - أطفِئَت المحركات ليلة 26 حزيران.. أوساط سياسية: قطيعة بين حـزبٍ ومرجع تتمة
-
14 :01
الخارجية الكويتية: الكويت تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية
-
-
Other stories
-
-
-
سامي كليب: سنشهد تطورا خطيرا
-
EXCLUSIVE
خاص - هديّة واشنطن لعون! مصادر غربية: ضغوط أميركية على "تل أبيب" لتثبيت اتفاق الإطار
-
فريد البستاني: العراق وسوريا وقعا عقد إعادة تشغيل خط حديثة- بانياس ولبنان لم يتحرك بعد لتشغيل خط كركوك – طرابلس .
-
البستاني تفّند تناقضات الصدي حول مسار سد شبروح: ينسبون إنجازات إلى غير أصحابها!
-
البستاني: للأسف يبقى لبنان بلد الفرص الضائعة
-
منير يونس يكشف: محطات تخزّن كميات من المازوت..!
-
السفارة الأميركية في بيروت تنصح بعدم السفر إلى لبنان
-
تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونه.. والجيش الإسرائيلي يكشف ما حصل!
-
استعدوا.. أول موجة حارة ستضرب لبنان في هذا الموعد وستمتد لأسبوع كامل
-
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يدين استهداف المدارس
-
غموض يلف الانسحاب الإسرائيلي..
-
تحذير أميركي عاجل من السفر إلى 15 دولة في الشرق الأوسط.. ماذا عن لبنان؟
-
العراق يغيّر قواعد الاشتباك مع الحزب!
-
3 سيناريوهات تنتظر الجنوب!
-
تعثّر "المناطق التجريبية"…معركة خرائط أم معركة سيادة؟
-
لبنان «النصر التالي» في السياسة الخارجية للولايات المتحدة
-
مصدر سياسي لـ«الجمهورية»: الخشية من عودة إسرائيل إلى استئناف لعبة المماطلة وتعقيد المرحلة الأولى من الانسحاب
-
هل يستقيل سيمون كرم من رئاسة وفد التفاوض؟
-
«نصيحة» عراقية للشرع: إبْقَ بعيداً عن لبنان
-
أسرار الصحف ليوم السبت 18 تموز 2026
-
-
Just in
-
15 :30
السلطة القضائية الإيرانية: تنفيذ حكم الإعدام بمواطن أدين بقتل رجل أمن خلال احتجاجات عام 2022
-
14 :43
خاص - مصير جبهة الجنوب ضبابي.. وترجيحات متضاربة حول سلوك "الحزب"! تتمة
-
14 :26
بطولة آسيا للاناث (تحت ال18 سنة) في كرة السلة - لبنان الى المباراة النهائية... وفوزه يؤهله الى المستوى"أ" تتمة
-
14 :16
الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور تتمة
-
14 :15
كواليس - أطفِئَت المحركات ليلة 26 حزيران.. أوساط سياسية: قطيعة بين حـزبٍ ومرجع تتمة
-
14 :01
الخارجية الكويتية: الكويت تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - مصير جبهة الجنوب ضبابي.. وترجيحات متضاربة حول سلوك "الحزب"!
-
-
-
18 July 2026
-
بطولة آسيا للاناث (تحت ال18 سنة) في كرة السلة - لبنان الى المباراة النهائية... وفوزه يؤهله الى المستوى"أ"
-
-
18 July 2026
-
الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور
-
-
-
18 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - أطفِئَت المحركات ليلة 26 حزيران.. أوساط سياسية: قطيعة بين حـزبٍ ومرجع
-
-
-
18 July 2026
-
سامي كليب: سنشهد تطورا خطيرا
-
-
-
18 July 2026
-
"أحتاج الى معجزة".. فنانة شهيرة مُصابة بورم في المخ (صورة)
-
-
18 July 2026
-
"دخان الحرائق" يشعل أزمة جديدة بين ترامب وكندا
-
-
-
18 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - هديّة واشنطن لعون! مصادر غربية: ضغوط أميركية على "تل أبيب" لتثبيت اتفاق الإطار
-
-
-
18 July 2026
-
فريد البستاني: العراق وسوريا وقعا عقد إعادة تشغيل خط حديثة- بانياس ولبنان لم يتحرك بعد لتشغيل خط كركوك – طرابلس .
-
-
-
18 July 2026
-
البستاني تفّند تناقضات الصدي حول مسار سد شبروح: ينسبون إنجازات إلى غير أصحابها!
-
-
-
18 July 2026