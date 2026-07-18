اطلقت مجموعة "النهار" الإعلامية، اول مراسل صحافي بالذكاء الاصطناعي باسم "نهار".واوضحت المجموعة، ان " المراسل "نهار" ليس صحافياً بديلاً، ولا مشروعاً لاستبدال الإنسان بالآلة، بل يعمل جنباً إلى جنب مع زملائه الصحافيين".وقالت رئيسة تحرير مجموعة "النهار" الإعلامية نايلة تويني: "إن الابتكار كان دائماً جزءاً من هويّة المؤسسة، ومع إطلاق "نهار"، نؤكد أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً من الصحافي، بل شريك يعزّز قدراته ويفتح أمامه آفاقاً جديدة للإبداع والإنتاج".واشارت الى ان "مستقبل الصحافة سيكون لمن ينجح في الجمع بين التكنولوجيا والإنسان، ونحن اخترنا أن نكون في مقدمة هذا التحوّل".واستذكرت "رؤية جبران تويني التي تشكّل دفعاً لهذا المسار، وهو الذي آمن بأن إدخال التكنولوجيا في الصحافة أولوية وسعى إلى تدريب الصحافيين وتحديث أدوات العمل".واكدت "مواصلة الاستثمار في الإنسان وفي التكنولوجيا، إيماننا بأن الصحافة ستبقى قائمة على المصداقية، والتحقق، والمسؤولية، مهما تطورت الأدوات".