سامي كليب: سنشهد تطورا خطيرا
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18 July 2026
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27 mins ago
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source: tayyar.org
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كتب الاعلامي سامي كليب:
سيقول الرئيس ترامب لضيفه الرئيس عون كلاما جميلا حول دعم الدولة ومحبته للبنان وسيؤكد ان المشكلة هي الحز ب وان على "اسرائيل" الانسحاب ، لكن المنطق المؤسف يقول إن نتنياهو لن ينفذ سوى انسحابات وهمية لن تؤثر أبدا في المعادلة، والحز ب لن يسلم قطعة سلا... واحدة. فالأول يراوغ ترامب بانتظار انهيار الاتفاق تماما مع ايران او أضعاف ترامب داخليا ، لان مصير نتنياهو مرتبط بهذه الحرب قبل الانتخابات الاسرائيلية، والثاني ينتظر آفاق الحرب او التفاوض بين ايران والولايات المتحدة وعلى الارجح "إسرائيل" لاحقا لان مصيره مرتبط بمصير ايران شئنا ام أبينا. ويبدو اننا سنشهد تطورا خطيرا في علاقة ايران اميركا ما قد يغير الكثير من الأوضاع في المنطقة برمتها.
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