كشفت مصادر أمنية ودبلوماسية غربية في لبنان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارس ضغوطاً كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني، وذلك في إطار الجهود الأميركية لتخفيف حدة التوتر والعمليات العسكرية على الحدود بين لبنان وإسرائيل وصولاً الى إنهاء الحرب تدريجياً وإحلال السلام المستدام.ولفتت المصادر الى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يسعى جاهداً لتثبيت فصل الملف اللبناني عن المسار الإقليمي الأميركي – الإيراني وسط إصرار لدى روبيو للمضي قدماً بتطبيق اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي في واشنطن وعدم انتظار نتائج المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي سيطول أمدها ربما لما بعد الانتخابات الأميركية.وتضيف المصادر أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى يلعب دوراً إيجابياً ومحورياً بتكليف من روبيو لضمان الإنسحاب الإسرائيلي التدريجي من الجنوب مقابل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل الجنوب وحصر السلاح بيدها. ووفق المصادر فإن هناك إصرار أميركي على منح رئيس الجمهورية جوزاف عون مكسباً أمنياً جدياً يتمثل بانسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية أو منطقتين تجريبيتين لتكون أولى ثمرات وهدايا زيارته الى واشنطن لتعزيز الدولة اللبنانية والخيار الدبلوماسي الذي انتهجته.