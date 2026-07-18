فريد البستاني: العراق وسوريا وقعا عقد إعادة تشغيل خط حديثة- بانياس ولبنان لم يتحرك بعد لتشغيل خط كركوك – طرابلس .
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18 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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دعا رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، إلى الإسراع في صيانة وإعادة تشغيل خط أنبوب النفط بين كركوك وطرابلس، محذرًا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى خسارة لبنان فرصة استراتيجية جديدة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة على صعيد مشاريع الطاقة.
وأشار البستاني إلى أنه، ومنذ أكثر من أربعة أشهر، يطالب بضرورة التحرك الجدي لإعادة تأهيل هذا الخط الحيوي، إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، فيما تتسارع اليوم الخطوات الإقليمية لإنشاء وإعادة إحياء خطوط أنابيب تنقل النفط من الخليج والعراق إلى البحر الأبيض المتوسط.
ولفت إلى أن توقيع العراق وسوريا مذكرة لإعادة تأهيل خط أنبوب النفط الخام بين حديثة وبانياس يؤكد أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة من مشاريع الربط الطاقوي، متسائلًا: "إلى متى سيبقى لبنان متفرجًا على مشاريع كان يمكن أن يكون في صلبها، بل وكان سبّاقًا إليها؟".
وأكد البستاني أن إعادة تشغيل خط كركوك – طرابلس ليس مجرد مطلب تقني أو مشروع بنى تحتية، بل مشروع وطني واستراتيجي يعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي على خريطة الطاقة في شرق المتوسط، ويؤمن فرصاً اقتصادية واستثمارية كبيرة، من خلال تنشيط مرفأ طرابلس، وخلق فرص عمل، وتعزيز إيرادات الدولة، واستقطاب الاستثمارات.
وختم البستاني بالتشديد على أن "ما نخسره اليوم قد لا يكون ممكنًا تعويضه غدًا"، داعيًا الحكومة والجهات المعنية إلى التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية، والإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لصيانة وتشغيل خط كركوك – طرابلس قبل فوات الأوان.
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