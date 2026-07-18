كتب النائب فريد البستاني عبر اكس:للأسف، يبقى لبنان بلد الفرص الضائعة.منذ أكثر من أربعة أشهر وأنا أدعو إلى الإسراع في صيانة وتشغيل خط أنبوب النفط بين كركوك وطرابلس، لكن لا حياة لمن تنادي.اليوم ،ومع الحراك المتسارع في المنطقة لإقامة خطوط أنابيب تنقل النفط من الخليج والعراق إلى البحر المتوسط، نشهد توقيع العراق وسوريا مذكرة لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام (حديثة – بانياس).السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيبقى لبنان متفرجًا على مشاريع كان يمكن أن يكون في صلبها، بل وكان سبّاقًا إليها؟إن إعادة تشغيل خط كركوك – طرابلس ليست مطلبًا عابرًا، بل مشروع وطني قادر على إعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي على خريطة الطاقة في شرق المتوسط، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية يحتاجها بلدنا أكثر من أي وقت مضى.ما نخسره اليوم قد لا يكون ممكنًا تعويضه غدًا!