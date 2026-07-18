كتب الصحافي منير يونس عبر اكس:شحّ في المازوت في البقاع ومناطق أخرى… لا بسبب نقص الإمدادات، بل لأن بعض المحطات تخزّن الكميات بانتظار ارتفاع الأسعار.أين وزارة الطاقة من الرقابة؟ وأين وزارة الاقتصاد من حماية المستهلك ومنع الاحتكار؟