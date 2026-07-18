السفارة الأميركية في بيروت تنصح بعدم السفر إلى لبنان
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18 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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طلبت السفارة الأميركية في بيروت من المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره بسبب التوترات الشديدة في المنطقة.
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