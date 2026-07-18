أعلن الجيش الإسرائيلي انه أطلق قبل ظهر اليوم السبت صاروخاً اعتراضياً باتجاه هدف وهمي في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان، مؤكدا عدم وجود أي حدث أمني.من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام انه دوى انفجار في أجواء سهل مرجعيون، تبيّن أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونه. ويأتي ذلك في ظل التوتر الأمني المستمر على جانبي الحدود الجنوبية.