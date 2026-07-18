غموض يلف الانسحاب الإسرائيلي..
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18 July 2026
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18 mins ago
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source: tayyar.org
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كتبت “الديار”: الامور غامضة جدا حتى الآن، مع تأكيد مصادر متابعة للمفاوضات استحالة انسحاب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من المناطق التجريبية بعد حل «الكنيست» امس، والتوجه الى اجراء انتخابات مبكرة، خصوصا ان الاستطلاعات الاسرائيلية الاخيرة حملت وللمرة الاولى، تقدما لايزنكوت على نتنياهو في تولي منصب رئاسة الحكومة الاسرائيلية.
كما ان نتنياهو لا يمكن ان يقدم على الانسحاب، في ظل التصعيد الكبير بين واشنطن وايران، وامكانية توسع المواجهات، عبر اقدام الحوثيين على اغلاق باب المندب، ومشاركة «اسرائيل» في العمليات العسكرية وعودة القتال الى جنوب لبنان.
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