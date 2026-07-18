Tayyar Article
إطلاق صفارات الإنذار في البحرين للمرة الرابعة
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18 July 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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07 :42
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا عسكرية لإعطاء فرصة للعدو الأميركي لتغيير نهجه في استهداف مواقع مدنية
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07 :36
مسؤول أميركي لأكسيوس: قصفنا بنى تحتية إيرانية يستخدمها الحرس الثوري لنقل أسلحة إلى المناطق الساحلية لاستخدامها ضد السفن في مضيق هرمز
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07 :32
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا منشآت عسكرية أميركية في الكويت
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07 :31
مصدر سياسي لـ«الجمهورية»: الخشية من عودة إسرائيل إلى استئناف لعبة المماطلة وتعقيد المرحلة الأولى من الانسحاب (الجمهورية) تتمة
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هل يستقيل سيمون كرم من رئاسة وفد التفاوض؟ (الأخبار) تتمة
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