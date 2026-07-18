- يواجه الانفتاح على دولة نافذة في المنطقة، ومرتبطة بالمحور الغربي، بعض الإشكالات لاعتبارات بعضها يتجاوز التوازنات اللبنانية.- تتحضر دوائر المالية للبدء بتحضير رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد فور نشر القانون بالجريدة الرسمية على أن تكون رواتب آب أو أيلول ضمن الصيغة الجديدة.- لم تحدد عاصمة قريبة مواعيد انفتاح الأطراف لبنانية وغير لبنانية، كانت على علاقات وثيقة مع النظام السابق.- تردد أن الساعات المقبلة ستشهد انتقال البحث في صيغة الإطار من مرحلة المواقف السياسية إلى اختبار ميداني محدود، عبر الشروع في تنفيذ الترتيبات الخاصة بإحدى المناطق النموذجية جنوباً.- أبلغ مسؤولون معنيون زوارهم بأن نجاح التجربة الأولى في الجنوب سيحدد سرعة الانسحاب الإسرائيلي من مناطق أخرى، فيما يبقى تثبيت وقف النار الشرط الأكثر إلحاحاً.- نقلت أوساط ديبلوماسية، أن واشنطن تريد إنجاز خطوة ملموسة على الأرض قبل زيارة الرئيس جوزاف عون المرتقبة، بما يسمح بتحويل الزيارة إلى محطة دعم سياسي واقتصادي للبنان.