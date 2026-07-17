كتب النائب السابق لقائد القوات اللبنانية المحامي إيلي أسود:- نسمع مؤخرا" تبريرات شتى غريبة ومستغربة تزعم ان الاحكام القضائية في حوادث عبرا مركبة ، وان الاسلاميين المحكومين ابرياء وانهم ضحايا تركيبات لا علاقة لهم بها ..- الجواب الاساسي ، امامنا شهداء ضباط وعناصر لم يطلقوا بالتأكيد النار على انفسهم او انهم انتحروا ..- اذا اردتم اطلاق الاسير ، فالخشية ان تكون دراساتكم الحضارية عن الغاء عقوبة الاعدام واللهاث وراء انهاء ملفه ، سببهما وعد قطع لمرجع اقليمي باخلاء سبيله ..- قولوها بصريح العبارة ولا تركبوا له مظلومية مزعومة ، بحيث رميتم الاتهام المباشر على الجيش وشهدائه ..