Tayyar Article
العثور على رفات جثمان شهيد في صريفا أثناء رفع الركام من أحد المباني المدمّرة جراء العدوان الإسرائيلي
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17 July 2026
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40 mins ago
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source: tayyar.org
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00 :02
التلفزيون الإيراني:
-دوي انفجارات في سيريك جنوب البلاد
- سماع دوي انفجار في الأهواز
-انفجارات في قشم وبوشهر وسيريك وبندر عباس
-دوي 3 انفجارات في ناحية بماني التابعة لمدينة سيريك جنوب إيران
-
23 :53
الحرس الثوري: إذا ضربت أمريكا جسورا وبنى تحتية فسندمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات بشركات للأميركيين حصص فيها بالمنطقة
-
23 :51
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى 5069 قتيلاً
-
23 :47
نائب سابق لقائد "القوات": شهداء الجيش ليسوا ورقة تفاوض
تتمة
-
23 :27
قناة "i24NEWS" الإسرائيلية: الولايات المتحدة سترسل 10 طائرات للتزود بالوقود إلى الاحتلا. ل خلال 24 ساعة مع استعداد القتال في إيران للتوسع، 5 منها في الطريق
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23 :22
الجيش الإيراني: المنظومة الصاروخية للقوة البحرية استهدفت بصاروخ كروز بر - بحر سفينة تابعة للعدو المعتدي في شمال المحيط الهندي
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