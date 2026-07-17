أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 9-7-2026، ورد اتصال هاتفي إلى فصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت من أحد الأشخاص من الجنسية السورية، أفاد فيه بأنه وأثناء وجوده في مكان عمله بصفة ناطور في مبنى أحد الفنادق الكائن في محلة وسط بيروت – الواجهة البحرية، ولدى تفقده غرفته، تبيّن له أنها تعرّضت للسرقة، حيث فُقد منها مبلغ مالي قدره 10,100 دولار أميركي.وبحسب البلاغ، فإنه على الفور، انتقلت دورية من الفصيلة إلى المكان، حيث جرى الاستماع إلى إفادة المدّعي، وتبيّن وجود عدد من العمال داخل المبنى، فتم اقتيادهم إلى الفصيلة للاستماع إلى إفاداتهم.وباستماعهم، اعترف المدعو: م. ي. (مواليد عام 2008، سوري) بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور، موضحًا أن معظم المبلغ موجود في مكان إقامته في محلة الجميزة.وبناءً عليه، انتقلت الدورية برفقته إلى مكان إقامته، حيث ضُبط داخل غرفته مبلغ 9,600 دولار أميركي من أصل المبلغ المسروق.وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.