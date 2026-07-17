استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم، في مكتبه، في سرايا حاصبيا، قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان – "اليونيفيل" العميد أنطونيو أورتيث مارتينث، يرافقه رئيس القسم التاسع في القطاع الشرقي الرائد خيسوس فرنانديث مانشادو ورئيس وحدة التعاون المدني العسكري النقيب أليخاندرو رودريغيث، إضافة إلى وفد أمني لبناني في زيارة تعارف بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كقائد للقطاع الشرقي في الجنوب.وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع الأمنية في القضاء عموما، وأطلع الجنرال مارتينث القائمقام سلوم على التدابير المتخذة بالتنسيق مع قطعات الجيش اللبناني، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية، آملا "أن يتم التوصل سريعا إلى وقف شامل لإطلاق النار والاعتداءات على طول الحدود".كما تم البحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي "اليونيفيل" القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها، لا سيما لجهة تأمين صمود الأهالي في الظروف الاستثنائية الراهنة والآلية الجديدة المتبعة في تسليم المساعدات والهبات إلى البلدات والقرى الحدودية تحت إشراف القائمقام سلوم، وبالتنسيق مع غرفة خلية الأزمة في القضاء".كما شكر لـ"القائمقام سلوم حسن التعاون والإيجابية في التعاطي من قبله مع كل من الكتيبتين الإسبانية والهندية"، مثمنا "دوره الإيجابي في متابعة المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة".بدوره، شكر سلوم لقائد القطاع الشرقي زيارته، متمنيا له التوفيق في مهامه، مثنياً على "الدور الإنساني و الإنمائي والخدماتي الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية"، مؤكداً "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في ما خص الملف الأمني المستجد على كامل الحدود الجنوبية".