بعد استشهاد 3 عسكريين...تدابير امنية للجيش وتوقيف أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش
-
17 July 2026
-
53 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ح.م.) في منطقة حورتعلا – بعلبك لإطلاقه النار مع آخرين على دورية للجيش بتاريخ 16 /2 /2023، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، وضبطت في حوزته ذخائر حربية وكمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا مزوّرًا.
كما أوقفت المواطنين (م.م.) و(ق.ا.) و(ح.ع.) في منطقة حورتعلا – بعلبك لقيادتهم سيارات غير قانونية، وضبطت في حوزتهم مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات.
كذلك أوقفت السوري (ي.م.) في منطقة الشراونة – بعلبك لتجوّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى مواد أولية تُستعمَل لتصنيعها.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
-
Just in
-
19 :26
أكسيوس عن مسؤولين: واشنطن أبلغت إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران
-
19 :19
مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس قصف المنشآت النووية مجددا لدفن اليورانيوم في الأعماق أكثر
-
19 :12
قصف مدفعي بين بلدتي مركبا وبني حيان
-
19 :10
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بحث في الأوضاع العامة بالجنوب مع قائمقام حاصبيا تتمة
-
18 :38
الجيش اللبناني يدخل إلى مكان التوغل الإسرائيلي بالامس في برعشيت ويسحب جثماني شهيدين
-
18 :31
وكالة فارس: إيران قد تستهدف 5 موانئ رئيسية في دول الخليج.. ما هي؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
جابر استعرض مع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك
-
وزير الثقافة: ليلة المتاحف استفتاء على عطش شعبنا للتعرف على تاريخه
-
بالفيديو: المشهد الاخير لشابة لبنانية قتلت بطريقة غامضة !
-
الكتائب: إلغاء عقوبة الإعدام ضرورة قانونية وحقوقية ونأسف لتعطيل إقرار القانون
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إلغاء الإجتماع العسكري التقني والمعلومات عن التدخل السوري يزيدان من الشكوك حول إنجاح "المناطق التجريبية"
-
علي حسن خليل يردّ على جعجع!
-
هيئة كسروان في "التيار" ترد على دونكيشوتية "القوات" حول تطوير سد شبروح: مصادرة للإنجازات
-
LACD تقدّم التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مقر القنصلية القطرية في لوس
-
رابطة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي لوّحت بالتصعيد: ساعة الصفر اقتربت!
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - مروان شربل يعلنها: الحزب سيجتمع في سوريا مع المسؤولين السوريين. كيف يقبض الحاكم ٢٥٠٠٠$ والقضاء بالويل؟
-
عن "إسناد غزة" والتفاوض... ماذا قال "الحزب"؟
-
أهالي حاريص محاصرون... ومناشدة!
-
تفجيرٌ إسرائيليّ كبيراستهدف بلدة زوطر الغربية
-
شركة BUMC الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان وشركة عساف موتور كومباني الموزّع المعتمد لدى شركة BUMC فرع زحله تقودان مبادرة لتنظيف مدينة زحلة
-
نائب "الحزب": السلطة مُصرَّة على أخذ البلد الى مكان شديد الخطورة!
-
بالفيديو: حادث "مروّع" على طريق حاريصا... السيارة تحطّمت بالكامل!
-
نتنياهو يرفض طرح ترامب الانسحاب في 6 أشهر: تكريس الخط الأصفر
-
الجامعة اللبنانية ليست عبئًا على الدولة... آن أوان إقرار ملف التفرغ
-
جلسة الشحن النيابي تنتهي بلا عفو عام: ما خلفية تعطيل النصاب؟
-
"المدن" تكشف تفاصيل مثيرة عن توقيف العميل خليفة وكيف تم كشفه!
-
-
Just in
-
19 :26
أكسيوس عن مسؤولين: واشنطن أبلغت إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران
-
19 :19
مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس قصف المنشآت النووية مجددا لدفن اليورانيوم في الأعماق أكثر
-
19 :12
قصف مدفعي بين بلدتي مركبا وبني حيان
-
19 :10
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بحث في الأوضاع العامة بالجنوب مع قائمقام حاصبيا تتمة
-
18 :38
الجيش اللبناني يدخل إلى مكان التوغل الإسرائيلي بالامس في برعشيت ويسحب جثماني شهيدين
-
18 :31
وكالة فارس: إيران قد تستهدف 5 موانئ رئيسية في دول الخليج.. ما هي؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بحث في الأوضاع العامة بالجنوب مع قائمقام حاصبيا
-
-
-
17 July 2026
-
وكالة فارس: إيران قد تستهدف 5 موانئ رئيسية في دول الخليج.. ما هي؟
-
-
-
17 July 2026
-
بحرية الحرس الثوري نفت ما اعلنته القيادة المركزية الأمريكية: وحداتنا البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأميركي
-
-
-
17 July 2026
-
اميركا تستهدف "عين الحرس الثوري" على خليج عُمان !
-
-
-
17 July 2026
-
جابر استعرض مع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك
-
-
-
17 July 2026
-
وزير الثقافة: ليلة المتاحف استفتاء على عطش شعبنا للتعرف على تاريخه
-
-
-
17 July 2026
-
بالفيديو: المشهد الاخير لشابة لبنانية قتلت بطريقة غامضة !
-
-
-
17 July 2026
-
الكتائب: إلغاء عقوبة الإعدام ضرورة قانونية وحقوقية ونأسف لتعطيل إقرار القانون
-
-
-
17 July 2026
-
بالصور والفيديو : "ولعت" بين فنان لبناني شهير وزوج طليقته!
-
-
17 July 2026
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إلغاء الإجتماع العسكري التقني والمعلومات عن التدخل السوري يزيدان من الشكوك حول إنجاح "المناطق التجريبية"
-
-
-
17 July 2026