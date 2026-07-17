Tayyar Article
الجيش اللبناني يدخل إلى مكان التوغل الإسرائيلي بالامس في برعشيت ويسحب جثماني شهيدين
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17 July 2026
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57 mins ago
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source: tayyar.org
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مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس قصف المنشآت النووية مجددا لدفن اليورانيوم في الأعماق أكثر
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قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بحث في الأوضاع العامة بالجنوب مع قائمقام حاصبيا تتمة
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