كتب وزير الثقافة غسان سلامة عبر حسابه على منصة اكس: "لبى أربعون الف لبناني أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا من عكار الى صور، (زار منهم عشرة الاف المتحف الوطني). وتمكن كثيرون من الولوج لمتحفين او ثلاثة خلال الساعات الست المتاحة في "ليلة المتاحف.انه استفتاء على عطش شعبنا للتعرف على تاريخه وعلى اعتزازه بإرث لبنان الحضاري العظيم".