تم نشر فيديو يظهر المشهد الاخير للشابة هبة عصام أحمد التي قتلت خنـقاً بطريقة غامضة داخل فندق ال"جولدن بلازا" على طريق المطار .

ماذا جرى؟ اليكم الفيديو أدناه.



