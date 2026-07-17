أتى إلغاء الإجتماع العسكري التقني الذي كان مقرراً الجمعة، ليؤكد حجم العقبات أمام ما كان يفترض أن يؤدي لتحرير الأرض وتحقيق الإنسحاب الكامل. وإذا أضفنا تعنت إسرائيل وإصرار حكومتها على احتلال طويل الأمد، فالصورة تصبح أكثر سواداً مما تحاول الآلة الدعائية أن تُقنع اللبنانيين بعكسه.وحتى لو افترضنا المصلحة الأميركية بحماية لبنان وتقديم حد أدنى من الإنجازات للسلطة، فإن رفض بنيامين نتنياهو القاطع لما طلبه دونالد ترامب من انسحاب في غضون أشهر، يكشف مرة جديدة الحلقة المفرغة التي يواجهها لبنان.وإلى المسار الإسرائيلي، يضاف التعقيد الناتج عن التخوف من تدخل سوري تطلبه أميركا وتقايض عليه تركيا، ويتمناه بعض الداخل.وترقباً أو آملاً بضغط أميركي أكبر، تتجه الأنظار إلى الزيارة المقررة للرئيس جوزاف عون للولايات المتحدة ولقائه ترامب، لعل وعسى أن يثمر ضغوطاً أكبر على إسرائيل.ميدانياً واصل الجيش اللبناني تسيير دوريات في بلدة فرون من باب تأكيد الجهوزية لأي إجراء يتخذه في "المناطق التجريبية". لكن في المقابل، واصلت إسرائيل اعتداءاتها وأغارت طائراتها على ميفدون وشوكين والمنصوري وطريق الناقورة. كما استمرت قوات الإحتلال بأعمال التجريف والتدمير لعدد من المباني في قرى جنوبية.وفي إطار سجال حزب الله مع رئيس الجمهورية، لفت "الحزب" في بيان له إلى "أن مواقف حزب الله العلنية أو التي تطرح في الجلسات الخاصة، واحدة وثابتة في جميع القضايا، سواء لجهة المشاركة في إسناد غزة، أو لجهة رفضه المطلق للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي".أما إقليمياً، فقد تصاعدت الضربات الأميركية لإيران كماً ونوعاً، مع استهداف جسور رئيسية تربط بين مناطق ومدن إيرانية عدة بهدف محاصرة المراكز الحيوية خاصة على الساحل، فيما تم بث معلومات عن استهداف إيراني للقاعدة الأميركية في التنف في سوريا.