Tayyar Article
قيادة الجيش: تسلّمنا 6 آليات هبة من اللجنة الفنية العسكرية الإيطالية في السعديات
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17 July 2026
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40 mins ago
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source: tayyar.org
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الجيش الأميركي:
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