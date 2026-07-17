Tayyar Article
الجيش الكويتي يشير إلى إصابات في صفوفه من جراء الهجمات الإيرانية
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17 July 2026
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40 mins ago
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source: tayyar.org
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قصف مدفعيّ إسـرائيلي يستهدف منطقة الزفاتة في محيط علي الطاهر
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