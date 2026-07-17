قدّمت الجمعية اللبنانية الأميركية من أجل الديمقراطية (LACD) واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد لدولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من خلال زيارة قام بها رئيس الجمعية إلى مقر القنصلية العامة لدولة قطر في لوس أنجلوس، حيث وقّع في سجل التعازي، معربًا عن خالص المواساة لدولة قطر قيادةً وشعبًا، ولأسرة آل ثاني الكريمة.وأكدت LACD أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من قيم التضامن الإنساني والاحترام المتبادل، وتجسيدًا للعلاقات التي تجمع مختلف مكونات الجاليات والمؤسسات في الولايات المتحدة، ولا سيما في الأوقات التي تستدعي الوقوف إلى جانب الأصدقاء وتقديم واجب العزاء.كما أعربت الجمعية عن أصدق مشاعر التعزية إلى دولة قطر، سائلةً الله أن يتغمّد الأمير الوالد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الصبر والسلوان.وتؤكد LACD التزامها بتعزيز قيم الحوار والاحترام والتضامن الإنساني، وحرصها على المشاركة في المناسبات الوطنية والإنسانية التي تعكس عمق العلاقات مع مختلف الجاليات والمؤسسات الصديقة في الولايات المتحدة.