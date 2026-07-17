weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

بالفيديو - مروان شربل يعلنها: الحزب سيجتمع في سوريا مع المسؤولين السوريين. كيف يقبض الحاكم ٢٥٠٠٠$ والقضاء بالويل؟

  • 17 July 2026
  • 46 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in