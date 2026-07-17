مروان شربل يعلنها:- الحزب سيجتمع في سوريا مع المسؤولين السوريين.- لا يجوز ان يقبض الحاكم ٢٥٠٠٠$ و اعضاء الهيئات الناظمة الاف الدولارات فيما القضاة و العسكر بالويل.- اذا طرح موضوع تعديل قانون الانتخابات فسيطرح موضوع تغيير النظام