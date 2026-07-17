Tayyar Article
"الجزيرة" عن مصدر عسكري سوري: ننفي تعرض قاعدة التنف لأي استهداف أو قصف وليس هناك وجود عسكري أميركي فيها
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17 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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وزير الاقتصاد من النبطية:
- زيارتنا اليوم تفقدية، للاطلاع على واقع الدمار الممنهج في المدينة وكامل الجنوب، والعمل مستمر من أجل إعادة تأمين أساسيات الحياة من المياه إلى الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية
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