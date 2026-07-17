أهالي حاريص محاصرون... ومناشدة!
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17 July 2026
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25 mins ago
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source: tayyar.org
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حاصرت عملية تمشيط نفذتها القوات الإسرائيلية، ليلًا، عددًا من أهالي بلدة حاريص الذين ناشدوا الجيش العمل على إجلائهم.
إلى ذلك، نفذ الطيران المسيّر المعادي ليلاً غارات استهدفت بلدة المنصوري، طريق الناقورة بعد مطعم "تيروس" وافيد بإصابة عامل سوري.
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