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شركة BUMC الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان وشركة عساف موتور كومباني الموزّع المعتمد لدى شركة BUMC فرع زحله تقودان مبادرة لتنظيف مدينة زحلة
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17 July 2026
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41 mins ago
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source: tayyar.org
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تأكيدًا على التزامها المستمر بالمسؤولية البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية، تعاونت شركة BUMC مع شركة عساف موتور كومباني، الموزّع المعتمد لديها في زحلة، لتنظيم حملة واسعة نُفّذت مؤخرًا لتنظيف المدينة.
وشارك في الحملة فريق مؤلف من حوالي 20موظفًا ومتطوعًا، عملوا على تنظيف الشوارع العامة والمناطق المحيطة في مدينة زحلة، حيث تمكنوا من جمع وإزالة ما يقارب600 كيلوغرام من النفايات والمخلفات المتراكمة. وقد ساهمت هذه الجهود في استعادة نظافة الأماكن العامة وجعلها أكثر صحةً وجاذبيةً لسكان المدينة وزوارها.
وتجسد هذه المبادرة التزام BUMC المتواصل بمسؤوليتها الاجتماعية، ودعمها لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الأهداف المتعلقة ببناء مجتمعات مستدامة، وحماية البيئة، والعمل المناخي.
كما أعربت BUMC عن تقديرها للسيد إيلي عساف، مالك ومدير شركة عساف موتور كومباني، ولجميع الموظفين والمتطوعين والمشاركين الذين ساهمت جهودهم وتفانيهم في إنجاح هذه الحملة.
ومن خلال تعاونها المستمر مع شبكة وكلائها الفرعيين والمجتمعات المحلية، تؤكد BUMC التزامها بتنفيذ مبادرات بيئية عملية تُحدث أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في مختلف المناطق اللبنانية.
معًا من أجل لبنان أنظف.
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