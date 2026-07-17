Tayyar Article
التلفزيون الرسمي نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف طائرات مقاتلة أميركية متمركزة في الأردن
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17 July 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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إيران تحضّ المواطنين على ترشيد استخدام الكهرباء بعد غارات أميركية على منشآت الطاقة
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مصدر عسكري سوري لـ"التلفزيون العربي":
- القصف الإيراني الذي استهدف سوريا أصاب منطقة صحراوية فارغة ولم يصل إلى التنف
- لا وجود لأي قوات أميركية في منطقة التنف منذ انسحابها في شباط الماضي
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مريض بحاجة ماسة لدمّ من فئة O+ أو B+ في مستشفى مركز الشرق الأوسط الصحي الجامعي - بصاليم للاتصال: 03907043
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