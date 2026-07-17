صدر صباح اليوم الجمعة 17 تموز 2026 جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، مسجلًا ارتفاعًا في أسعار البنزين والمازوت، فيما استقر سعر الغاز من دون أي تعديل.وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 2,277,000 ليرة لبنانية (+43,000)بنزين 98 أوكتان: 2,294,000 ليرة لبنانية (+42,000)المازوت (ديزل): 1,938,000 ليرة لبنانية (+91,000)