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Tayyar Article

إيران: مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 جراء الضربات الأميركية منذ 22 يونيو

  • 17 July 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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