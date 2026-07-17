يجري التدقيق لبنانياً في طبيعة الضمانات المطلوبة في المرحلة المقبلة، خصوصاً لجهة تثبيت الانسحاب الإسرائيلي، وتحديد دور الوسطاء في مراقبة التنفيذ، منعاً لتحول الاتفاق إلى التزامات من طرف واحد.