عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2026
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17 July 2026
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25 mins ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: صنعاء للرياض: الحصار بالحصار
هل ينضم باب المندب الى هرمز؟
النهار: "المناطق التجريبية" تسابق زيارة عون إلى واشنطن... سجال "واطي" في مجلس النواب لا يعطّل القوانين
الديار: «رسائل» ميدانية للجيش قبل الاجتماع «الثلاثي» اليوم
«اسرائيل» تراوغ... «والعين» على لقاء عون - ترامب؟
البناء: تصعيد أميركي واحتمال عمل بري للمعارضة الإيرانية… وترقب خطاب ترامب | الحوثي يلوح بقرار حازم لفك الحصار… وباب المندب يقترب… وماذا عن العراق؟ | تطيير القوات للنصاب في مناقشات العفو يفجر مواجهة… مع غليان في الشارع
اللواء: سقوط العفو والإعدام في ساحة النجمة.. وانكشاف «القلوب المليانة» في المناقشات
الجمهورية: اجتماع اقتراضي اليوم للمناطق التجريبية
المدن: بانتظار الاجتماع العسكري الثلاثي.. إسرائيل لا توقف عملياتها
نداء الوطن: الشرعية في الجنوب و"تشريع" الفوضى في البرلمان
l'orient le jour: Le Liban dans l’engrenage d’une confrontation régionale qui paraît inévitable
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الهجمات الأميركية الإيرانية تتصاعد... والبيت الأبيض يؤكد أن طهران تريد اتفاقاً
الأنباء الكويتية: السفارة الأميركية في بيروت: اختتام محادثات روما والاتفاق على هيكلية للمناطق التجريبية
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Just in
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07 :09
إيران: مراسل الميادين: عدوان أميركي استهدف فجر اليوم برج المراقبة في ميناء تشابهار
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07 :02
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2026 تتمة
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06 :40
«اسرائيل» تفرض الوقائع (الديار) تتمة
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06 :30
وزارة الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة
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06 :23
«القوات» تُفجِّر الجلسة التشريعية: جعجع ينقلب على وعده للنواب السُنّة (الأخبار) تتمة
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06 :15
هدايا السلطة لإسرائيل: اجتماع روما يعيد إنتاج نفوذ العدو (الأخبار) تتمة
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«القوات» تُفجِّر الجلسة التشريعية: جعجع ينقلب على وعده للنواب السُنّة
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هدايا السلطة لإسرائيل: اجتماع روما يعيد إنتاج نفوذ العدو
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الوكالة الوطنية للإعلام: لا آلية نهائية بعد لدفع فروقات الزيادة للعاملين في القطاع العام
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"التيار": أخبار كاذبة وذر للرماد في العيون!
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ماذا جرى بقانون حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة؟
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جبور: أبارك للأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة ولعناصر الدفاع المدني
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الجيش: توقيف 33 شخصًا نتيجة التدابير الأمنية في منطقة الشمال
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الجيش يوقف 5 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع
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اليكم أبرز البنود التي أقرّها مجلس النواب اليوم!
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باسيل تناول التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة مع السفير التركي
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خاص - قائد الجيش يخطُف الأضواء في قصر الصنوبر..!
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خاص - لبنان في دائرة الخطر.. مؤشرات مقلقة لتدخل عسكري عبر الحدود
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طرابلسي: تعديل القانون لاعطاء رئيس الجامعة اللبنانية حق الترشح لدورة ثانية
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Just in
-
07 :09
إيران: مراسل الميادين: عدوان أميركي استهدف فجر اليوم برج المراقبة في ميناء تشابهار
-
07 :02
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2026 تتمة
-
06 :40
«اسرائيل» تفرض الوقائع (الديار) تتمة
-
06 :30
وزارة الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة
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06 :23
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06 :15
هدايا السلطة لإسرائيل: اجتماع روما يعيد إنتاج نفوذ العدو (الأخبار) تتمة
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أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 تموز 2026
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17 July 2026
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«اسرائيل» تفرض الوقائع
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17 July 2026
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«القوات» تُفجِّر الجلسة التشريعية: جعجع ينقلب على وعده للنواب السُنّة
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17 July 2026
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هدايا السلطة لإسرائيل: اجتماع روما يعيد إنتاج نفوذ العدو
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17 July 2026
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"الفاو": ثلث سكان العالم عاجزون عن دفع كلفة "الأكل الصحي"
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17 July 2026
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هجوم إيراني يستهدف الكويت والبحرين وقطر والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات
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17 July 2026
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17 July 2026
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17 July 2026
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ضربات أميركية تستهدف مطارا وجسورا في إيران
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17 July 2026
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