Tayyar Article
إعلام إيراني: سماع دوي عدة انفجارات في محيط مدينة الحميدية
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16 July 2026
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17 mins ago
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source: tayyar.org
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البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي المونديال تتمة
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23 :31
المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي استنكروا إسقاط اقتراح احتساب حصص تعليمية لم تُدرس بسبب الحرب في الجلسة التشريعية
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23 :29
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم منطقة طبلاس في بلدة حزما شمال القدس المحتلة
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23 :20
وكالة فارس: استهداف جسر في بندر خمير بهجوم أميركي
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23 :17
إعلام إيراني: طائرات مقاتلة أمريكية شنت هجوما صاروخيا على مطار إيرانشهر
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23 :03
وكالة تسنيم الإيرانية: استهداف برج الاتصالات في بندر عباس
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22 :55
البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي المونديال تتمة
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البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي المونديال
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16 July 2026
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الوكالة الوطنية للإعلام: لا آلية نهائية بعد لدفع فروقات الزيادة للعاملين في القطاع العام
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جبور: أبارك للأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة ولعناصر الدفاع المدني
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16 July 2026
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