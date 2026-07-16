تتداول بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خبرا حول كيفية دفع فروقات الزودة التي أقرت للعاملين في القطاع العام في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس.فريقFactcheck- Lebanon في وزارة الاعلام تحقق من الامر وتبين له بعد مراجعة دوائر المالية بأنه "لم يصدر بعد مرسوم فتح الاعتماد في الجريدة الرسمية، وحين صدوره يتم التوقيع عليه، فيصدر حينها مرسوم تطبيقي عن وزير المالية يحدد بموجبه كيفية الدفع ، وبالتالي طالما انه لم يصدر بعد، فإنه لا يمكن التأكيد بأن دفع فروقات الزودة سوف يتم بالشكل المتداول به".