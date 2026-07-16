"التيار": أخبار كاذبة وذر للرماد في العيون!
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16 July 2026
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22 mins ago
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source: tayyar.org
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أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" أن " صفحة Off record دأبت على نشر أخبار كاذبة تستهدف التيار الوطني الحر في محاولاتٍ عبثية لذرّ الرماد في العيون.
وأضاف "التيار": "آخر الأكاذيب كانت أنَّ رئيس "التيار" سافر إلى قطر لتقديم واجب التعزية بطائرة خاصة، فيما كان السفر على خطوطٍ عادية. وسيتخذ "التيار" الإجراءات القانونية المناسبة بحق الصفحة، منعاً لتكرار أكاذيب مماثلة وممجوجة".
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