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Tayyar Article

وزير العدل للـLBCI: الخلط بين قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام خطأ قانون وخطأ عملي وأذكّر أنه بكل الأحوال فإن عقوبة الإعدام توقّف تنفيذها منذ 22 سنة

  • 16 July 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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