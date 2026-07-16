ماذا جرى بقانون حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة؟
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16 July 2026
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26 mins ago
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source: tayyar.org
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احال مجلس النواب القانون الرامي إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة، إلى اللجان.
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