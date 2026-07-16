كتب النائب جيمي جبور:

أبارك للأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة إقرار قانون إفادتهم من نظام التقاعد وفقاً لإقتراح القانون المقدم من قبلي ،كما أبارك لعناصر الدفاع المدني ضم سنوات تطوعهم لإحتساب سنوات الخدمة وبالتالي افادتهم جميعاً من التقاعد،والى أهالي بلدة تل اندي في سهل عكار ابارك لهم اقرار قانون انشاء البلدة .