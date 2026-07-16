صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في منطقة الشمال، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و28 سوريًّا وفقًا لما يلي:- توقيف المواطنَين (م.غ.) و(ا.م.) في منطقة أبي سمرا – طرابلس لإطلاقهما النار.- توقيف المواطن (م.ر.) عند حاجز البادرية – طرابلس لإطلاقه النار.- توقيف المواطن (م.ش.) في منطقة المعرض – طرابلس لحيازته مسدسًا وذخائر حربية.- توقيف المواطن (ب.م.) عند حاجز المدفون - البترون لحيازته مسدسًا حربيًّا.- توقيف 28 سوريًّا عند حاجز المدفون – البترون لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".