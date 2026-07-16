مع اقتراب بدء تنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق الإطار عبر نشر وحدات الجيش في منطقتين نموذجيتين في الجنوب يُنتظر أن يحدد اجتماع لبناني - إسرائيلي، يعقد برعاية أميركية عبر تقنية الاتصال المرئي، الآلية التنفيذية لبدء الانتشارويركز على تشكيل لجنة تتولى التحقق من تنفيذ الخطة، تضم ضباطاً لبنانيين وأميركيين.وتشير المعطيات إلى أن قيادة الجيش أنجزت استعداداتها اللوجستية، وفي الوقت نفسه تتواصل مع حزب الله بهدف ضمان تنفيذ الانتشار من دون عراقيل، في محاولة لتجنب أي احتكاك ميداني قد يهدد انطلاق المرحلة الجديدة.وتنظر أوساط سياسية إلى نجاح هذه الخطوة باعتبارها اختباراً لقدرة المكونات على الفصل بين متطلبات الاستقرار الداخلي والتجاذبات الإقليمية.