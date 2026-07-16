شو الوضع؟ التعقيدات تحيط بإنجاز "التجريبية" بين نزع السلاح وتكريس الإحتلال!
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16 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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على الرغم من كل الأجواء التفاؤلية بتحقيق اختراق عبر نافذة "المناطق التجريبية"، لا تزال التعقيدات الميدانية والعملية تمسك بخناق هذه التجربة الأولى لتنفيذ "اتفاق الإطار". ذلك أن نزع سلاح حزب الله من مراكزه ومخابئه، دونه عدم تعاون "الحزب" حتى الساعة، لا بل تسريب معلومات عن التهديد بالمواجهة العسكرية. بالتوازي، تضع الإجراءات الميدانية الإسرائيلية حواجز كبرى أمام إنجاح "المناطق التجريبية" وهدفها النهائي وهو انسحاب الإحتلال. ففيما تضع إسرائيل الشروط أمام لبنان، كانت تعلن عبر إعلامها عن إنشاء خط من المواقع الدائمة في المنطقة التي تحتلها.
ميدانياً، سيّر الجيش سيّر دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في عدد من بلدات "المناطق التجريبية" المقترحة، ومنها فرون والغندورية وقلاويه وبرج قلاويه وكفردونين وقعقعية الجسر وصريفا.
وفي خبر لافت أمنياً مع تصاعد التلويح الأميركي بزج السلطة السورية في حرب على حزب الله، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن أجهزتها أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية "للحزب" على الحدود السورية – العراقية، وضبطتها قبل إدخالها إلى داخل الأراضي السورية. وقد سارع "الحزب" لنفي الخبر وأي نشاط له داخل الأراضي السورية.
وفي المقابل، واصل حزب الله حملته على "اتفاق - الإطار" ومنتقداً رئيس الجمهورية جوزف عون. ومن مجلس النواب اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن ما وصفه "بالاتفاق المشؤوم" هو "غير قابل للحياة ولن يتمكّن الصهاينة من فرض تطبيقه"، مضيفاً: سيسقط شعبنا مفاعيله على الأرض"
داخلياً وفي ساحة النجمة، مضى المجلس النيابي في إقرار عدد من القوانين، وسط إشكالات معهودة لهواة الظهور وإثارة الإنتباه.
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