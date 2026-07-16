Tayyar Article
تفجير إسرائيلي في مدينة بنت جبيل
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16 July 2026
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27 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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19 :03
جلسة مجلس النواب:
- سقوط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2026/2025
- إقرار إقتراح القانون الرامي الى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية
- اقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة "4 ثانياً" من القانون رقم 289 تاريخ 2014/4/30 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني
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Just in
-
19 :03
جلسة مجلس النواب:
- سقوط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2026/2025
- إقرار إقتراح القانون الرامي الى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية
- اقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة "4 ثانياً" من القانون رقم 289 تاريخ 2014/4/30 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني
-
18 :59
وكالة فارس: صواريخ أميركية تصيب مواقع قرب بندر عباس
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18 :49
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في محيط بلدة زوطر الغربية
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18 :35
"الحزب": الادعاءات بوجود نشاط داخل الأراضي السورية لا أساس لها من الصحة تتمة
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18 :26
مجلس النواب استأنف جلسته التشريعية المسائية
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18 :25
الجيش يوقف 5 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع تتمة
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