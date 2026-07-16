"الحزب": الادعاءات بوجود نشاط داخل الأراضي السورية لا أساس لها من الصحة
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16 July 2026
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28 mins ago
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source: tayyar.org
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صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله ما يلي:
تتكرر بين الحين والآخر الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط لحزب الله داخل الأراضي السورية، وهو ما سبق للحزب أن نفاه مرارًا وتكرارًا وبشكل قاطع وأكد أنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلًا.
وعليه، تجدد العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيها لهذه المزاعم الواهية، وتؤكد أن هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله، وتخدم المشروع الصهيوني-الأميركي في المنطقة.
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